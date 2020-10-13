Улан-Удэ, , 06:23 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Бурятии продолжает ухудшаться. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки здесь выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный прирост за время пандемии.

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Из них 88 человек были обследованы после появления симптомов ОРВИ. Таким образом, общее число подтверждённых случаев в республике достигло 8251, из которых в Улан-Удэ зарегистрированы 5062.

«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6345 человек, умерло 86 человек. Проходят лечение в стационарах республики 1056 больных. На амбулаторном лечении находятся 764 пациентов», — отметили в оперштабе.

В реанимации остаются 36 пациентов, состояние которых оценивается, как тяжёлое. Из них 15 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда превышает 87%.