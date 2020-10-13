Улан-Удэ, , 06:25 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев на утро 13 октября достигло 8251. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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За сутки в республике умерли два пациента с COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией — женщина 84 лет и мужчина 66 лет.

«Успешно завершили лечение и выздоровели 6345 человек, умерло 86 человек. Проходят лечение в стационарах республики 1056 больных. На амбулаторном лечении находятся 764 пациента», — также говорится в сообщении ведомства.

В реанимации остаются 28 тяжёлых пациентов, из них 12 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость специализированного коечного фонда достигла 87,1% (1117 из 1282).

Как сообщалоИА REGNUM, в Бурятии зарегистрированы два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

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