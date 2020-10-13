Екатеринбург, , 06:09 — REGNUM В Свердловской области режим повышенной готовности продлён до 26 октября, Подписанный губернатором Евгением Куйвашевым указ вступил в силу с 13 октября.

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Согласно документу, на две недели продлена самоизоляция для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, прибывшие из-за рубежа должны быть на изоляции до получения отрицательного результата теста на коронавирус. Отдельные положения указа касаются профилактики распространения этой инфекции на рабочих местах. Работодателям предписано не допускать до работы тех, кто имеет признаки ОРВИ и повышенную температуру.

Также работодатели теперь должны информировать своих сотрудников о тех мерах, которые могут предотвратить распространение коронавируса. От них требуется и создать атмосферу нетерпимости к различным нарушениям санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности действует на Среднем Урале с марта. С тех пор он регулярно продлевается.