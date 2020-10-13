Петропавловск-Камчатский, , 06:04 — REGNUM На Камчатке временно приостановили приём автопокрышек от населения. За три дня работы пунктов население сдало более 23 тыс. шин. Хранить автопокрышки больше негде, а перерабатывать их не успевают, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Как рассказал руководитель агентства по обращению с отходами Андрей Кудрин, пункты приёма оказались просто не готовы в столь короткие сроки принять от населения так много автопокрышек. Уже сданные шины сейчас оперативно перерабатываются, освобождаются площади. Власти обещают, что уже через несколько дней приём автопокрышек возобновиться по прежнему графику.

«Пауза будет недолгая — порядка 3−5 дней, не больше. После этого мы возобновим прием покрышек от населения по той же самой схеме, на тех же самых участках», — заверил Кудрин.

Шины от населения принимают по 100 рублей за одну единицу. Таким образом за три дня работы пунктов жителям Камчатки за старые шины выплатили более 2,3 млн рублей. Автопокрышки перерабатывают в сырьё для изготовления полимер-резиновых изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском остро стоит проблема захламлённости города старыми автомобильными покрышками. К её решению власти региона решили привлечь население и платить каждому, кто сдаст на утилизацию шины.