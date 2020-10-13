Екатеринбург, , 05:59 — REGNUM В Екатеринбурге местный житель осуждён за избиение собаки. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл в подъезде дома на улице Латвийская. Суд установил, что вечером 30 августа гражданин, будучи пьяным, взял в руки собаку породы «чихуа-хуа», которая была у двери подъезда, забросил её в подъезд и пнул ногой. От этого удара животное оказалось заброшено в кабину лифта и ударилось о стенку лифта. Затем нападавший ещё раз ударил собаку ногой.

В итоге «Николь» получила увечья. Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему 320 часов обязательных работ.