Москва, , 05:58 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России окончательно стабилизируется в феврале-марте 2021 года, заявил 12 октября заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

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По его прогнозу, стабилизация эпидемиологического процесса — когда число заболевших COVID-19 перестанет нарастать — наступит через две-три недели, затем до весны будет происходить постепенное снижение показателей заболеваемости.

«Та ситуация, которую мы наблюдали в июне-июле, наступит к февралю-марту», — сказал Горелов.

Он добавил, что сегодня в России переболели менее 1% населения, поэтому гражданам следует соблюдать все меры для защиты себя и окружающих от заражения.

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