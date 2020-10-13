Москва, 13 октября 2020, 05:58 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России окончательно стабилизируется в феврале-марте 2021 года, заявил 12 октября заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».
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По его прогнозу, стабилизация эпидемиологического процесса — когда число заболевших COVID-19 перестанет нарастать — наступит через две-три недели, затем до весны будет происходить постепенное снижение показателей заболеваемости.
«Та ситуация, которую мы наблюдали в июне-июле, наступит к февралю-марту», — сказал Горелов.
Он добавил, что сегодня в России переболели менее 1% населения, поэтому гражданам следует соблюдать все меры для защиты себя и окружающих от заражения.
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