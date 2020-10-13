Нью-Йорк, США, , 05:23 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире достигло 38 029 814, говорится в материалах портала Worldometer, собирающего статистику по ситуации с распространением COVID-19.

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По состоянию на утро вторника, пандемия коронавируса унесла жизни 1 085 092 человек, при этом «лидерство» по показателям удерживают США. Там за всё время подтверждено 8 037 789 случаев заражения и 220 011 летальных исходов.

Сложной ситуация остаётся в Индии, где зарегистрировано более семи миллионов заболевших и 109 тыс. умерших, и в Бразилии с более чем пятью миллионами заразившихся и 150 тыс. скончавшихся.

В России, по данным на 12 октября, общее число выявленных заразившихся составляло 1 312 310, умерли 22 722 человека.

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