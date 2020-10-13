Владивосток, , 05:18 — REGNUM В Приморье за сутки выявлено 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (92 — днём ранее), выздоровели 88 пациентов, скончались — два, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 13 октября в регионе зарегистрировано 12 807 носителей коронавируса, выздоровели 10 889 пациентов, умерли от осложнений 124 человека. Коечный фонд загружен на 90%.

Нагрузка на больницы Приморского края увеличивается ежедневно — число выписавшихся пациентов намного меньше количества заболевших.

Минздрав Приморья разворачивает дополнительные койко-места, формирует кадровый резерв. В медучреждения направляют средства индивидуальной защиты, проверяется запас лекарственных средств.

«В связи с ростом числа заболевших принято решение закупить препарат «Фавипиравир», который будет применяться для амбулаторного лечения пациентов. Сегодня мы даём бесплатное лекарство в стационарах, часть медикаментов — пациентам для лечения на дому. Теперь будем обеспечивать лечение новым препаратом, который себя зарекомендовал как очень эффективный, но довольно дорогостоящий для личного приобретения. Средства выделят из краевого бюджета», — сказали в минздраве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 12 октября поступила тестовая партия препарата «Спутник V» для вакцинации врачей, работающих в ковидных госпиталях.