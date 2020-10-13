Москва, , 05:23 — REGNUM Во вторник, 13 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха +15… +17 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 14 октября в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +8… +10 °С.

Ветер южный, юго-восточный 3−10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +14… +19 °С днём и +5… +10 °С ночью.

В среду, 14 октября, днём в столице ожидается +16… +18 °С. По области +14… +19 °С, местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +6… +11 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября на всей территории России ожидается аномально теплая погода.

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