Гонконг, Китай, , 05:11 — REGNUM В Гонконге в связи с объявлением восьмого сигнала штормового предупреждения (из десяти) из-за приближения тропического циклона «Нангка» 13 октября закрываются школы, госучреждения, офисы, банки и отменяются торги на фондовой бирже.

Как следует из информации местной метеорологической обсерватории, в настоящее время эпицентр циклона находится на расстоянии 460 км от Гонконга в Южно-Китайском море.

Отмечается, что непосредственно Гонконг воронка циклона не затронет, поскольку смещается к острову Хайнань. Тем не менее эффект в регионе от циклона значительно усилит северо-восточный муссон в Тихом океане.

Воздействию циклона также подвергнутся Макао, китайская провинция Гуандун, северные районы Вьетнама.

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