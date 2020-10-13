Москва, , 04:35 — REGNUM Сумма страховых выплат в России по случаям, связанным с заболеваниями COVID-19, с весны этого года составила по меньшей мере 300 млн рублей, передают 13 октября «Известия» со ссылкой на данные страховых компаний.

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Отмечается, что за полгода компании продали больше 720 тыс. страховок. Большинство из них предполагают выплату компенсаций в случае заболевания, необходимости лечения и смерти. Сумма выплат при заболевании составляет 20−100 тыс. рублей, а при летальном исходе — до 1 млн рублей.

Собеседники издания сообщили также, что порядка 30% заявителей, воспользовавшихся страховкой, — это медицинские работники.

Мониторинг страховых продуктов ведут в Центральном банке России. Там сообщили, что за пять месяцев (апрель-август) 2020 года к ним поступило незначительное число обращений граждан, при этом все они признаны необоснованными.

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