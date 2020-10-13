Владивосток, , 04:20 — REGNUM В Приморье 12 октября поступила тестовая партия препарата «Спутник V» для вакцинации врачей, работающих в ковидных госпиталях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Читайте также: В Волгоградской области добровольцы испытывают вакцину от коронавируса

«Мы получили первую партию в ограниченном количестве и уже вакцинировали 21 медицинского работника линии риска — это медработники в ковидных госпиталях, в инфекционных бригадах поликлиник и станций скорой помощи. Все прошедшие вакцинацию находятся под ежедневным медицинским наблюдением», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые клинические испытания российской вакцины «Спутник V» начались в Волгоградской области. Медпрепарат получат 42 добровольца.