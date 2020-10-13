Хабаровск, , 04:18 — REGNUM На 13 октября в Хабаровске из-за ОРВИ уроки не ведутся в пяти классах четырёх школах, где обучаются 145 школьников, 46 из которых находятся на больничном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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О распространении острой респираторно-вирусной инфекции среди школьников рассказал главный специалист городского профильного управления Андрей Русинов.

«Пик заболеваемости был в середине сентября: тогда на карантине находилось 145 классов. Сейчас обстановка стабилизировалась и в школах набирает обороты прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию прошли уже более 40% учеников», — сказал специалист.

Значительно улучшилось положение дел с ОРВИ и в хабаровских детских садах: на карантин закрыты четыре группы в трёх садах.

При этом обстановка с заболеваемостью горожан ОРВИ пока оставляет желать лучшего. Как сообщила консультант отдела горздрава Екатерина Царева, в течение прошедшей недели в Хабаровске за помощью к врачам обратились почти пять тысяч жителей с симптомами ОРВИ (1799 взрослых и 3110 детей). Эпидпорог превышен на 25,8%.

Регистрируются и случаи внебольничной пневмонии — за неделю такой диагноз выявлен у 605 человек, 372 из них госпитализированы. Наибольшее число заболевших — 280 человек — это работающие в возрасте от 40 до 64 лет. Ещё 189 больных относятся к возрастной категории 65+.

«В случае появления признаков заболевания, не стоит заниматься самолечением, а быстрее обращаться к медикам», — советуют специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, сезонная иммунизация населения от гриппа продолжается в Пензенской области. На 12 октября привито более 63,7 тыс. детей и 236,9 тыс. взрослого населения.