Тегеран, , 10:51 — REGNUM 12 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 272 иранца умерли от смертельной коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения также заявила, что с учётом 272 новых жертв их общее число по стране возросло до 28 816 человек. «За последние 24 часа было обнаружено около 4206 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2063 человека госпитализированы», — отметила Садат Лари.

Она сообщила, что в общей сложности 504 281 иранец подвергся заражению опасным вирусом, причем около 409 121 из них выздоровели или выписались из больниц. «Еще около 4533 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — заявила пресс-секретарь.

Садат Лари отметила, что к настоящему времени в Иране было проведено 4 340 831 обследование на наличие вируса.