Тегеран, , 11:01 — REGNUM 11 октября полицейские силы иранской провинции Йезд изъяли более тонны наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 12 октября.

Начальник полиции провинции Йезд бригадный генерал Аббас Али Бехдани Фард сделал это замечание, подчеркнув, что в результате проведённых разведывательных операций силы полиции по борьбе с наркотиками изъяли 848 килограммов опиума и 186 килограммов метафметамина.

«Семнадцать правонарушителей также были арестованы и переданы судебным органам», — отметил он.

Согласно докладам Организации Объединенных Наций, Афганистан занимает первое место в мире по производству опиума и героина. Иран, будучи соседом Афганистана, является основным маршрутом контрабанды наркотиков в Западный мир.

Несмотря на высокие экономические и людские издержки, Исламская Республика в последние десятилетия активно борется с незаконным оборотом наркотиков. Страна потратила более 700 миллионов долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков, предназначенных для европейских, арабских и центральноазиатских стран.