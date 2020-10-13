Красноярск, , 02:52 — REGNUM Во вторник, 13 октября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, дождь, температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:40 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 13 на 14 октября ожидается около +2 °C. Временами небольшие осадки.

Скорость юго-западного, западного ветра 3−8 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В среду, 14 октября, в Красноярске до +4 °C днём и до +3 °C ночью. Без осадков.

В четверг, 15 октября, в Красноярске ожидается до +9 °C днём. Ночью — до +1 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 13 октября на дорогах в центральных и южных районах Красноярского края сохранится гололедица.