Красноярск, 13 октября 2020, 02:52 — REGNUM Во вторник, 13 октября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, дождь, температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
В 06:40 на Театральной площади было +3 °C.
Ночью с 13 на 14 октября ожидается около +2 °C. Временами небольшие осадки.
Скорость юго-западного, западного ветра 3−8 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.
В среду, 14 октября, в Красноярске до +4 °C днём и до +3 °C ночью. Без осадков.
В четверг, 15 октября, в Красноярске ожидается до +9 °C днём. Ночью — до +1 °C.
По прогнозам Среднесибирского УГМС, 13 октября на дорогах в центральных и южных районах Красноярского края сохранится гололедица.