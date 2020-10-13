Москва, , 02:52 — REGNUM Протоиерей Димитрий Арзуманов, настоятель храма Иоанна Кронштадтского в Жулебине, скончался утром 13 октября на 57-м году жизни от осложнений из-за коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, созданной при патриархе Московском и всея Руси.

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«13 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 57-м году жизни скончался протоиерей Димитрий Арзуманов, настоятель храма св. прав. Иоанна Кронштадтского в Жулебине города Москвы», — говорится в тексте сообщения.

По данным московского оперштаба, в Москве за прошедшие сутки умерли 58 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени на 71-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, главный дирижёр и художественный руководитель областного симфонического оркестра Евгений Шестаков.

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