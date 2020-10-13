Женева, Швейцария, , 02:15 — REGNUM Подход, при котором коллективный иммунитет к COVID-19 достигается путём беспрепятственного распространения коронавируса, должен быть отвергнут мировым сообществом, заявил 12 октября гендиректор Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

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По его словам, подобные предложения от некоторых экспертов противоречат этике и научному подходу.

«Еще никогда в истории коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии борьбы со вспышкой заболевания, не говоря уже о пандемии», — объяснил Гебрейесус.

Он добавил, что распространение заболевания в странах должно прекращаться при достаточно большой доле населения с иммунитетом, который появляется после вакцинации, а не из-за того, что вирусу позволяют свободно циркулировать.

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