Амстердам, , 01:59 — REGNUM В Нидерландах умер пациент — впервые в мире — у которого было зафиксировано повторное заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 12 октября сообщает агентство BNO News.

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По данным голландского агентства, в больнице скончалась 89-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован рак, а в июле она переболела COVID-19 и была выписана домой после исчезновения симптомов.

Женщина пожаловалась на высокую температуру и кашель через два месяца. Она вновь была доставлена в больницу, где тест на коронавирус дал положительный результат. На восьмой день после резкого ухудшения состояния она скончалась. Версия о повторной инфекции была подтверждена генетической последовательностью вируса.

По информации, которую приводит BNO News, в мире к настоящему моменту всего зарегистрировано 23 случая повторного инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. 20 из них завершились выздоровлением пациентов, двое продолжают лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в минздраве Магаданской области рассказали, кто может повторно заразиться коронавирусом и почему нужно делать прививку.

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