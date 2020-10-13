Степанакерт, , 01:32 — REGNUM Число погибших мирных жителей в Нагорно-Карабахской Республике с начала эскалации конфликта возросло до 31, сообщил 12 октября защитник прав человека республики Артак Бегларян на своей странице в Twitter.

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«За последние дни в больнице скончались трое раненых мирных жителей, — написал он. — Также мои сотрудники сегодня сообщили о трёх новых незарегистрированных смертях среди гражданского населения».

Ранее Бегларян сообщал о 25 погибших жителях республики.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 10 октября после 11-часовых переговоров в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о гуманитарном перемирии, однако уже на следующий день стороны заявили о срыве перемирия.

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