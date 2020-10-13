Москва, 13 октября 2020, 01:09 — REGNUM В Москве за прошедшие сутки умерли 58 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом 13 октября сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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У всех скончавшихся был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 и подтверждён диагноз «пневмония».
Таким образом, по данным на утро 13 октября, всего с начала эпидемии в Москве умерли 5687 человек, у которых было подтверждено наличие коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 917 пациентов.
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