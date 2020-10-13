Тирана, , 00:54 — REGNUM В понедельник, 12 октября в результате обследования 952 случаев, в Албании стране был выявлен ещё 171 случай заражения коронавирусом. Ещё 85 пациентов излечились.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 15 570 случаев заражения коронавирусом. 9 585 человек уже излечились от COVID-19. 424 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит свыше 5561 человек, при этом на стационарном лечении находятся 244 пациента, 14 из них проходят интенсивную терапию, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные проходят лечение на дому.

Ряд источников отмечает, что статистика по смертности от COVID-19 в Албании занижена. Косвенным доказательством этого является несоответствие — суточная смертность ниже пяти человек при числе активных случаев заражения свыше пяти тысяч, в то время как в Северной Македонии при в 2,5 раза меньшей численности активных случаев (и такой же численности населения) смертность составляет почти 10 человек ежедневно.

С 15 октября в стране будет введен обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых.

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