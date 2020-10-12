Токио, , 23:49 — REGNUM Японская студия Production Exabilities навала дату релиза игры Wing of Darkness и опубликовала её системные требования. Об этом 12 октября сообщил портал DSOGaming.

Издание отметило, что игра должна была выйти ещё в конце 2019 года, однако разработчики решили, что им нужно больше времени на её доработку. Сегодня они объявили, что Wing of Darkness выйдет на ПК и PlayStation 4 25 февраля 2021.

Создатели игры также сообщили, что для её запуска на минимальных настройках потребуется ПК с четырехъядерным процессором от Intel или AMD (работающим на частоте 2,5 ГГц), 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой «совместимой с DirectX 11 или DirectX 12».

Для комфортной игры понадобится компьютер, оснащённый Intel Core i7 (Gen-7) или его аналогом от AMD, 16 гигабайтами «оперативки» и видеокартой Nvidia GeForce GTX 1060.

Wing of Darkness будет представлять собой шутер (упор сделан на применениии огнестрельного оружия), в котором геймерам предложат управлять футуристическими воздушными боевыми кораблями.

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