Токио, 12 октября 2020, 23:36 — REGNUM Компания Square Enix опубликовала новую серию скриншотов будущей игры NieR Replicant ver.1.22 474 487 139. Изображения были выложены 11 октября на портале Game Rant.
Поклонники франшизы в очередной раз получили возможность оценить улучшенную графику NieR Replicant. На скриншотах показаны локации, пейзажи и главный герой с различными наборами снаряжения.
https://twitter.com/Brotakuza/status/1314960978421911552
https://twitter.com/GameRant/status/1315351541214261248
Игра представляет собой «обновлённую версию» игры NieR Replicant, которая вышла в 2010 году на консолях Xbox 360 и PlayStation 3. Ранее создатель франшизыЙоко Таро заявил, что NieR Replicant ver.1.22 474 487 139 будет не ремастером (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями), а «обновлённой версией».
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