Менло-Парк, США, , 23:26 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран сообщают о неполадках в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Массовые сообщения о неполадках начали поступать после 22:00 мск. Большинство жалоб связано с проблемами при просмотре «историй» и новостной ленты, некоторые также сообщают о невозможности разместить новую публикацию.

Жалобы поступают главным образом от пользователей из США и стран Европы, в том числе России. Неполадки наблюдаются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Краснодара, Омска и других городов.