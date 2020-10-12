Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Студия CD Projekt RED выложила в сеть три новых скриншота будущей игры Cyberpunk 2077. Последнее изображение было опубликовано 12 октября на официальной Twitter-странице проекта.

Предыдущие криншоты были сделаны в режиме от первого лица, на последнем изображении показана локация North Oak. Стоит отметить, что на этих скриншотах не присутствует эффект трассировки лучей.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1315623084163039232

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1314538566270234624

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1313469490865287168

Релиз Cyberpunk 2077 состоится 19 ноября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в ноябре 2020 в США в продажу выйдет настольная ролевая игра Cyberpunk RED, которая будет представлять собой приквел к видеоигре CD Projekt RED.

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