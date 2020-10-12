Монтрёй, Франция, 12 октября 2020, 23:18 — REGNUM Ubisoft опубликовала требования к ПК, на котором можно будет запустить версию игры Watch Dogs: Legion с включённой функцией трассировки лучей (RTX). Информация была опубликована 12 октября на сайте разработчика.
Команда проекта дала понять, что геймерам как минимум понадобится компьютер с видеокартой Nvidia GeForce RTX 2060. На нём они смогут запустить игру с разрешением 1080p, настройками графики High, средними настройками трассировки лучей (Ray Tracing Medium) и включённой функцией DLSS (позволяет снизить нагрузку на основной роцессор видеокарт Nvidia).
Для настроек 1440p, Very High, Ray Tracing High и DLSS QualityUbisoft рекомендует использовать RTX 3070 или RTX 2080 Ti. В компании отметили, что в случае 4K, Ray Tracing Ultra и DLSS Performance понадобится уже RTX 3080.
Напомним, релиз Watch Dogs: Legion запланирован на 29 октября 2020 года. Ранее разработчики рассказали о том, каких персонажей добавит в будущую игру сезонный пропуск.
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