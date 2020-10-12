Вашингтон, , 22:50 — REGNUM Многопользовательская кооперативная инди-игра Phasmophobia вышла в топ-5 лидеров рейтинга продаж Steam. Об этом 12 октября сообщил журнал PC Gamer.

Игра, вышедшая в ранний доступ в сентябре 2020 года, предлагает четырём геймерам искать призраков в мрачных заброшенных местах. По состоянию на сегодня в неё одновременно играют до 80 тыс. человек. Благодаря этому Phasmophobia заняла пятую позицию в рейтинге Steam, на четвёртой сейчас находится Baldur's Gate 3.

Разработкой Phasmophobia занимается студия Kinetic Games. Стоит отметить, что игра поддерживает возможность использования гарнитур виртуальной реальности.

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