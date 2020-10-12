Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс заявил, что в Соединенных Штатах к концу 2020 года будет несколько вакцин от COVID-19, 12 октября передает Fox News.

«Как только… будет решение о том, что они безопасны и эффективны, мы сможем распространить миллионы доз среди населения страны» , — сообщил Пенс.

Правительство США уже заключило предварительные контракты с создателями вакцин от коронавируса AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

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