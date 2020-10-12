Вашингтон, , 22:17 — REGNUM Энтузиасты выпустили дополнение к игре Stardew Valley, которое позволяет геймерам набирать в свою команду местных сельских жителей. Об этом12 октября сообщил журнал PC Gamer.

Благодаря этой модификации (моду) геймеры смогут присвоить NPC (неигровым персонажам) класс, как в ролевых играх. Чтобы они согласились помогать, главному герою необходимо будет получить уровень симпатии в размере пяти сердец. Всего существует пять классов: doctor, warrior, forager, scared и fighter.

Стоит отметить, что класс scared является достаточно смешным, поскольку его обладатели обладают мощными баффами (накладываемые на героя магические заклинания с различными положительными эффектами), однако в случае если они видят монстра, то убегают от него с криками.

В сентябре 2020 года моддеры добавили в Stardew Valley персонажа по прозвищу Всемогущий из аниме-сериала «Моя геройская академия». Дополнение называется Toshinori Yagi All Might NPC Hero Academia, скачать его можно на портале Nexus Mods.

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