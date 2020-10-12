Загреб, , 22:17 — REGNUM Министр внутренних дел и глава Национального штаба гражданской защиты Хорватии Давор Божинович объявил 12 октября на пресс-конференции, что в стране вводятся новые ограничительные меры, касающиеся обязательного ношения масок в закрытых помещениях и запрета проведения собраний численностью более 50 человек. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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«Мы объявляем обязательное ношение масок в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров», — указал Божинович на пресс-конференции Национального штаба гражданской защиты.

Маски также должны носить сотрудники медицинских учреждений Хорватии и лица, посещающие пациентов, сотрудники учреждений социального обеспечения, которые предоставляют услуги по размещению, водители, а также пассажиры и работники общественного транспорта.