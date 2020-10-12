Нижний Новгород, , 22:15 — REGNUM Двое из троих пострадавших при обстреле в поселке Большеорловское в Борском районе были эвакуированы бригадой центра медицины катастроф в областную больницу имени Н.А. Семашко. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.

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По данным главы ведомства Давида Мелик-Гусейнова, эвакуирован пострадавший, состояние которого медиками оценивается как средне тяжелое. У него огнестрельное ранение нижних конечностей.

Также в больницу имени Семашко в Нижнем Новгороде доставлена женщина с огнестрельным ранением брюшной полости. Ее состояние оценивалось как тяжелое, эвакуация проведена без ухудшения. Сейчас началась операция.

В настоящее время в Борской ЦРБ оперируют ещё одну пострадавшую женщину. Она находится в крайне тяжелом состоянии со множественными огнестрельными ранениями брюшной полости и массивной кровопотерей. Работает бригада хирургов из нескольких больниц.

По данным министра, погибли трое человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 12 октября в поселке Большеорловское Борского района мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое скончались на месте происшествия, трое были госпитализированы с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Изначально сообщалось, что обстрел произошел на остановке общественного транспорта. Никитин поручил правительству области оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

В преступлении подозревается местный житель 2002 года рождения, скрывшийся в лесу после нападения, ведется розыск, в котором принимают участие подразделения Росгвардии, ОМОНа. Подозреваемый имел разрешение на владение охотничьим гладкоствольным ружьём, он получил документ в августе текущего года. В квартире бабушки стрелявшего проводился обыск.

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