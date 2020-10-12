Подгорица, , 21:43 — REGNUM За последние сутки в Черногории умерли девять пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщил 12 октября институт общественного здравоохранения.

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Также сообщается, что за сутки зарегистрировали 181 новый случай заражения, при этом выздоровели 300 человек. На данный момент число активных случаев в Черногории — 3919 человек, что составляет 622 случая на 100 тысяч жителей.

Больше всего заразившихся традиционно в Подгорице.