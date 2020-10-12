Москва, , 21:35 — REGNUM Министерство финансов России не рассматривает вопрос о введении в России налога на бездетность. Об этом заявили 12 октября в пресс-службе министерства.

«Данные предложения в Минфине России не рассматриваются», — приводит комментарий ведомства РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня глава общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая выступила с инициативой о введении в России налога для «людей репродуктивного возраста», не рожающих детей. По её мнению, такой налог мог бы составлять порядка 500 рублей в месяц.

Следует отметить, что инициатива о возвращении налога на бездетность в России уже неоднократно поднималась в последние десятилетия, однако не поддерживалась правительством.

Читайте ранее в этом сюжете: В России предложили ввести налог на бездетность