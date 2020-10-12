Женева, Швейцария, , 21:20 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 307 403 новых случая заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 4441 пациент с COVID-19. Такие данные приводит 12 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 37 423 660 инфицированных, подтверждено 1 074 817 случаев летального исхода.

Согласно данным ВОЗ, в первую десятку стран по числу новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю входят Индия, США, Бразилия, Франция, Великобритания, Аргентина, Россия, Мексика, Колумбия и Испания.