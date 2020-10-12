Париж, , 21:16 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 32 683 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 95 пациентов. Об этом в понедельник, 10 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 8 505 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 734 тыс. Ранее, 10 и 11 октября, во Франции было зафиксировано более 20 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, 11 октября глава заморской территории Франции Французская Полинезия Эдуар Фритч сдал положительный тест на SARS-CoV-2 через через несколько дней после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Жаном Кастексом.

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