Нижний Новгород, , 21:11 — REGNUM Число погибших при обстреле в поселке Большеорловское в Борском районе выросло до четырех человек. Об этом стало известно в экстренных службах.

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При этом число раненных составляет пять человек, трое из них госпитализированы, сообщает РИА Новости.

Напомним, по данным правительства Нижегородской области, все пострадавшие госпитализированы в Борскую ЦРБ. При этом состояние двоих раненых оценивается медиками как крайне тяжелое, одного — тяжелое. Губернатор региона Глеб Никитин заявил, что в любой момент они могут быть эвакуированы в областные медицинские центры в случае необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 12 октября в поселке Большеорловское Борского района мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались на месте происшествия, трое женщин были госпитализированы с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Изначально сообщалось, что обстрел произошел на остановке общественного транспорта.

Никитин поручил правительству области оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

В преступлении подозревается местный житель 2002 года рождения, скрывшийся в лесу после нападения, ведется розыск. По словам очевидцев, одной из раненых является бабушка молодого человека.

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