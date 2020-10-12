Мурманск, , 20:55 — REGNUM Из Мурманска в Санкт-Петербург сегодня отправился новый двухэтажный пассажирский поезд.

Двухэтажный поезд РЖД Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, торжественные проводы поезда прошли при участии заместителя гендиректора компании «РЖД» Дмитрия Пегова, начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина, главы компании «РЖД» Олега Белозёрова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

«Сегодня 105 лет исполняется железнодорожной станции «Мурманск». И символично, что в день рождения запускается новый двухэтажный поезд маршрутом Мурманск — Санкт-Петербург. Этот подарок позволит жителям области и гостям региона быстрее и комфортнее добираться до северной столицы и возвращаться домой. Это первый пассажирский состав, который проследует по новому мосту через Колу, который мы возвели в рекордные сроки», — заявил глава региона.

Поезд № 21/22 «Мурманск — Санкт-Петербург» стал тринадцатым в географии курсирования двухэтажных составов. В то же время он является шестым двухэтажным поездом формирования Северо-Западного филиала Федеральной пассажирской компании. Замена подвижного состава на направлении обусловлена ростом пассажирооборота. Ежегодно в составы перевозят свыше 600 тысяч человек. На маршрут «Санкт-Петербург — Мурманск» приходится 30% пассажиропотока.