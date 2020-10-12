Екатеринбург, , 20:31 — REGNUM Найденная в шкафу в одном из домов города Карпинска Свердловской области вскоре будет выписана из реанимации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.

Состояние Полины стабильно. Она кормится энтерально и усваивает молочную смесь в полном объёме. Также ребёнок позитивно реагирует на окружающих, кроме того, у неё сохранён режим сна и бодрствования.

«В ближайшее время будет готова к переводу из реанимационно-анестезиологического отделения в одно из педиатрических отделений больницы», — отметили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, новорождённая девочка прожила в шкафу почти полгода. Нашли её случайно в очень истощённом состоянии. В отношении её матери возбуждено и расследуется уголовное дело по факту истязания. Отметим, у женщины также есть ещё двое детей.

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