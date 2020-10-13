Москва, , 07:20 — REGNUM Свыше полутора тысяч человек зарегистрировались для участия в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» на соискание премий мэра Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Мероприятие пройдет с 30 октября по 1 ноября в формате онлайн-хакатона. Участникам предстоит решить 10 актуальных для города задач, которые разделены на два ключевых направления: «Искусственный интеллект в городе» и «Цифровизация городских структур». Призовой фонд конкурса составит 10 млн рублей.

«Количество поданных заявок уже превышает 1,5 тысячи. Большинство из них мы получили из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана. А всего на данный момент представлено 45 регионов России — от Калининградской области до Дальнего Востока», — сказала Сергунина.

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