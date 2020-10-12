Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Суд США поддержал решение по поводу запрета, который касается блокировки «движка» Unreal Engine на платформах Apple и санкций IT-гиганта против дочерних компаний разработчика Epic Games. Об этом 12 октября сообщил журнал PC Gamer.

Суд 9 октября 2020 года заменил временный судебный запрет, вынесенный в августе 2020 года, на предварительный судебный запрет, согласно которому Apple до вынесения решения суда делу не может принимать какие-либо меры в отношении дочерних компани Epic путём «ограничения, приостановления или прекращения» их участия «в программе разработчиков Apple»,

Судья посчитал, что многие утверждения и обвинения Epic Games пока явлеются недоказанными, однако согласился с доводами о том, что действия Apple носили «ответный характер». Стоит отметить, что Apple, в том числе, заявила, что Epic Games может помещать «секретный код» в Unreal Engine и другие приложения компании, однако судью этот аргумент не убедил.

Напомним, ранее Epic Games сообщила о возможной блокировке Unreal Engine в среде разработки Apple, этот шаг мог сказаться на работе множества сторонних компаний. Первое судебное заседание по делу Apple и Epic Games, которое касается блокировки Fortnite, состоится 3 мая 2021 года. Досудебные слушания запланированы на 19 октября 2020.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в США разрешил Apple удалить игру Fortnite из App Store