Эрбле, , 20:16 — REGNUM По всей Франции прошли демонстрации полицейских, выступивших за предоставление им усиленной защиты со стороны государства и вынесение уголовного наказания тем, кто совершает нападения на стражей порядка. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает Reuters.

Полицейские со своими семьями собрались в нескольких городах Франции, чтобы выразить свое недовольство тем, что «авторитет государства в их лице становится все более слабым». Как заявил один из организаторов протеста Грегори Жорон, «власти должны предпринять определенные действия, чтобы такого больше не повторялось».

Участники манифестации в Париже принесли плакаты с надписями «Нападения на полицейских ставят под угрозу простых граждан» и «Полицейский — последний оплот Республики».

Напомним, вечером 7 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз трое злоумышленников напали на двух полицейских, украли у них табельное оружие и затем выстрелили из него, ранив стражей порядка. 9 октября один из нападавших, мужчина 28 лет, сдался полиции.

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