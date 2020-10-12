Екатеринбург, , 19:39 — REGNUM В Свердловской области работники с признаками ОРВИ не должны допускаться на рабочие места. Такая мера закреплена в обновлённом указе губернатора Евгения Куйвашева о режиме повышенной готовности.

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Изменения в указ глава региона внёс 12 октября. Согласно им, работодатели обязаны информировать своих сотрудников о том, каким образом можно не допустить дальнейшего распространения инфекции. Также им предстоит создавать атмосферу нетерпимости к любому нарушению санитарно-эпидемиологических требований.

К работе не должны допускаться те, кто прибыл из-за рубежа и не имеет отрицательных ковид-тестов. То же касается граждан с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Также все граждане, которые получили постановления санитарных врачей об изоляции, должны их соблюдать до того времени, пока у них не будет отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного методом ПЦР.

Как сообщало ИА REGNUM, также губернатор продлил до 26 октября самоизоляцию для пожилых людей. Указ об изменениях вступит в силу 13 октября.

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