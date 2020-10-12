Йошкар-Ола, , 18:52 — REGNUM В Марий Эл к столетию образования республики испекут самый большой в мире торт в виде карты региона. Испечь гигантский десерт готовы в трактире «Тёплая речка» в Йошкар-Оле, сообщает пресс-служба правительства республики.

На изготовления торта пойдут только те ингредиенты, которые произведены в Марий Эл. Ожидается, что торт будет размером 3,5 на 1,3 метра. Площадь кондитерского изделия составит около 4,6 квадратных метров, что составит одну пятимиллиардную от площади республики. Предварительно, вес будущего десерта оценивается в три центнера.

Заявка о планах по созданию уникального торта направлена в Книгу рекордов Гиннеса. После регистрации рекорда часть торта будет роздана жителям Йошкар-Олы, пришедшим на мероприятие, остальное отправят в детские дома республики.

ИА REGNUM, именно в трактире «Теплая речка», который по версии портала Tripadvisor входит в 10% лучших ресторанов мира.

В октябре 2017 года именно здесь был побит мировой рекорд по выпеканию самой высокой стопки марийских блинов коман мелна. Это трёхслойные блины, которые также иногда называют трёхэтажными. В йошкар-олинском трактире испекли стопку высотой 1,4 метра.