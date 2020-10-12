Екатеринбург, , 18:45 — REGNUM В Свердловской области снова продлена самоизоляция для граждан в возрасте 65 лет и старше и и для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщает оперштаб.

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Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. В этот раз ограничения продлены сразу на две недели, до 26 октября. Также в указе закреплены требования к работе по профилактике распространения коронавируса на рабочих местах. Работодателям предписано не допускать сотрудников, имеющих признаки ОРВИ, повышенную температуру тела, недавно приехавших из-за рубежа и не имеющих отрицательного результата теста на коронавирус и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности был официально введён на Среднем Урале в марте. С тех пор его регулярно продлевают, в основном на неделю.

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