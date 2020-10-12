Красногорск, , 18:31 — REGNUM Жителям Подмосковья в целях безопасности следует соблюдать масочный режим не только в помещениях и транспорте, но и в общественных местах. Об этом заявили в министерстве благоустройства Московской области.

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"При посещении парков и общественных пространств просим всех соблюдать меры предосторожности — носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В ведомстве убеждены, что соблюдение этих и других санитарно-эпидемиологических аспектов позволит избежать введения ограничений в целях профилактики распространения коронавируса.

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