Курган, 12 октября 2020, 18:27 — REGNUM В Кургане приостановлено действие льгот на проезд в общественном транспорте для школьников и лиц пенсионного возраста в целях профилактики распространения коронавируса. Такое решение приняли региональный оперативный штаб и депутаты городской думы, сообщает пресс-служба мэрии столицы Зауралья.
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Для школьников льготный проезд приостанавливается на период каникул и дистанционного обучения, а для пенсионеров — до принятия соответствующего решения.
Напомним, решением областного оперативного штаба с 12 октября по 2 ноября 2020 года для жителей Зауралья старше 65 лет введена обязательная самоизоляция.