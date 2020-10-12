Магнитогорск, Челябинская область, , 18:27 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области от коронавирусной инфекции скончался водитель скорой помощи. Ему было 58 лет, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Мужчина проработал в службе скорой помощи более 15 лет. Он пользовался уважением в коллективе, а также заслуженным авторитетом, всегда был готов прийти на помощь, отмечают в ведомстве.

В Магнитогорске это не первая смерть среди сотрудников медицинских служб. Ранее скончались медицинский брат и врач.