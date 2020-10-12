Ватикан, , 18:14 — REGNUM У четверых гвардейцев Швейцарской гвардии Ватикана подтвержден коронавирус, 12 октября сообщает агентство Reuters.

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Согласно заявлению Ватикана, результат тестов гвардейцев был получен в выходные. Ранее COVID-19 был диагностирован ещё у троих жителей Ватикана.

Неизвестно, насколько заболевание швейцарских гвардейцев может быть опасно для высших чинов Ватикана и папы Римского Франциска.

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