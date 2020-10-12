Москва, , 17:54 — REGNUM Депутаты Госдумы космонавты Александр Самокутяев («Справедливая Россия») и Елена Серова («Единая Россия») заразились коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Елена Серова болеет коронавирусом, и я болею коронавирусом, мы вместе в Госдуме сидим», — сообщил Самокутяев.

В целом, по его словам, заболевание космонавты переносят «нормально».

В сентябре 2020 года депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев скончался от последствий коронавируса.